Компания «Мармакс» посетила Сеул для обмена опытом в девелопменте

Девелоперская компания «Мармакс», при организационной поддержке Торгового представительства Российской Федерации, посетила Сеул. В Южной Корее сотрудники фирмы пообщались с ключевыми игроками рынка недвижимости, посетили лучшие жилые комплексы и изучили особенности комплексного развития территорий.

«Сеул — это азиатский мегаполис с активным темпом жизни, высокой и плотной застройкой при этом — очень комфортной городской средой. По своей энергетике и динамичности он напомнил мне Гонконг. За пять дней нам удалось посетить восемь жилых комплексов, встретиться с двумя крупными архитектурными бюро и посмотреть несколько многофункциональных комплексов», — рассказал генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров.

Во время поездки компании смогли обсудить рабочие кейсы о комплексном развитии территорий, которые обеспечили бы сбалансированное и устойчивое развитие городов, технологии сценарного проектирования жизни в квартирах, а также варианты обустройства дворовых территорий.

Учитывая, что современный девелопмент продолжает наращивать высоту комплексов, эксперты также затронули возможные практики создания гуманной высокоплотной застройки. Более того, понимая, как много природного пространства в мегаполисах отдается под застройку, был поднят вопрос о многоуровневом интенсивном озеленении, способном компенсировать ущерб, нанесенный природе.

«Первым мы посетили проект GaepoXIPresidence, реализованный компанией Hyundai. Благодаря высаженным деревьям, фонтанам и искусственно созданным ручьям, появляется ощущение присутствия в тропическом парке — совершенно пропадает акцент на 40-этажных небоскребах. Уверен, что благодаря договоренностям делегаций о реализации совместных инвестиционных проектов не менее уникальные комплексы будут появляться и в России. Мы, в свою очередь, постоянно совершенствуем свои компетенции и расширяем профессиональный опыт, для того, чтобы реализовывать лучшие проекты для наших клиентов», — отмечает Юрий Юров.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости в Рязанской области. Ввиду изучения международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также подобранной команде, компания возводит современные жилые комплексы, комфортную среду и занимает первые строчки в рейтинге Единого ресурса застройщиков в категории «Лучшие проекты по потребительским качествам».