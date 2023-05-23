KION МТС приглашает рязанские семьи на кастинг телепроекта «Клиника счастья. Реалити»

Рязанские семьи могут стать героями нового всероссийского телепроекта «Клиника счастья. Реалити», который станет продолжением популярного сериала с Дарьей Мороз. Его запускает онлайн-кинотеатр KION — сервис цифровой экосистемы МТС.

В основу телепроекта легла главная идея актуальногодрамеди — своим счастьем нужно заниматься. KION МТС объявляет о начале кастинга, участвовать в котором могут семейные пары, прожившие вместе пять лет и более. Они чувствуют, что у них есть сложности в отношениях, но не знают, как себе помочь, поскольку чаще всего трудности обусловлены не самыми очевидными причинами и лежат сразу в трех в плоскостях: физического, психологического и эмоционального здоровья.

Каждый эпизод «Клиники счастья. Реалити» будет посвящен историям двух пар разного возраста и социального положения, которые осознают желание изменить свою жизнь.

Разобраться в отношениях участникам поможет группа постоянных экспертов — медиков, психологов и врачей. Совместно с ведущей они глубоко изучат физическое и психологическое состояние героев и назначат комплексную «терапию». Каждая пара получит набор рекомендаций, которые помогут им продолжить работу над отношения, а зрители — практические инструкции и «дорожные карты» для понимания и решения своей персональной проблемы.

Наставниками героев станут психолог, семейный системный психотерапевт, сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо; сексолог, клинический психолог, Наталья Романовская, и врачи-специалисты Клиники гормонального здоровья и холистической медицины под руководством эндокринолога, заведующей кафедрой эндокринологии ФНМО МИ РУДН, академика РЭА, члена Американского общества эндокринологов, доктора медицинских наук, профессора Светланы Калинченко.