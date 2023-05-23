Госдума приняла закон о штрафах за нарушение норм обращения с животными

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение норм обращения с животными. Об том во вторник, 23 мая, сообщает РИА Новости.

Инициативу с поправками в Кодекс об административных правонарушениях в декабре 2021 года внесли в нижнюю палату Федерального собрания депутаты Владимир Бурматов и Павел Крашенинников.

Теперь если хозяин выбросил питомца на улицу, он будет оштрафован на сумму до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животным хозяев будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными штрафы составят до 50 тысяч рублей. За нарушение норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровья граждан размер штрафа может достигнуть до 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому владельцы собак будут облагаться штрафами за укусы животных.