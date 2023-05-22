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В облдуме наградили 35 организаций за участие в социальной и благотворительной деятельности

В преддверии Дня российского предпринимательства в облдуме состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого были вручены награды представителям рязанского делового сообщества.

Приветствуя собравшихся, глава законодательного собрания Аркадий Фомин отметил высокую значимость бизнеса для развития экономики региона: несмотря на действующие санкции, рязанские предприниматели обеспечивают рост налоговых поступлений в бюджет, создают новые производства, рабочие места, поставляют качественные товары, повышают уровень оказываемых услуг.

«В свою очередь облдума оперативно реагирует на запросы бизнеса, когда необходимо законодательно закрепить меры поддержки, пересмотреть налоговые режимы, ввести преференции для инвесторов. Этот процесс динамичный, мы готовы к дальнейшему конструктивному взаимодействию», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Спикер парламента добавил, что при всех трудностях предприниматели вносят весомый вклад в реализацию значимых проектов. За активное участие в социальной и благотворительной деятельности благодарственными письмами Рязанской облдумы были отмечены 35 предприятий и организаций региона.