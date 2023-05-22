В Рязанской области в ДТП скончался 41-летний водитель квадроцикла

В Рязанском районе 21 мая произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась около 22:50 на 20-м километре автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов». 41-летний рязанец за рулем квадроцикла не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Mercedes-Benz, за рулем которого находился 47-летний житель Ступинского района.

В результате ДТП водитель квадроцикла скончался на месте происшествия.