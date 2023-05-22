В Рязанской области простились с погибшим в СВО 22-летним Романом Шендаревым

В Рязанской области простились с погибшим в СВО жителем села Мураевня рядовым Романом Шендаревым. Он был стрелком в/ч 3883. Об этом пишет ТКР.

В церемонии прощания участвовали представители правительства Рязанской области, администрации Милославского района, рязанского военного гарнизона, члены Епархии, общественных организаций, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования семье погибшего выразил губернатор Павел Малков.

Ранее сообщалось, что военный был признан погибшим только после проведения экспертизы ДНК.