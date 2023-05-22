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В Рязанской области на два дня ограничат движение автомобилей через ж/д переезды

В Рязанской области на два дня ограничат движение автомобилей через железнодорожные переезды. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба МЖД.

23 мая с 10:00 до 15:00 движение ограничат на переезде 449 километра перегона Вослебово-Скопин (улица Пушкина г. Скопин).

На следующий день, 24 мая, с 10:00 до 15:00 ограничат движение на переезде 490 километра перегона Желтухино-Ряжск (а/д Рязань-Ряжск-Ал.Невский-Данков-Ефремов).

Ограничение движения связано с проведением плановых работ по ремонту асфальтового покрытия впределах переездов. период проведения ремонтных работ движение на переездах будет организовано в интервальном режиме по одной полосе.