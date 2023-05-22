В Рязани прошел семейный спортивно-развлекательный фестиваль «Кислород»

В соревнованиях участвовали девять команд.

В субботу, 20 мая, на стадионе ЦСК прошел второй семейный спортивно-развлекательный фестиваль «Кислород». Об этом сообщил региональный Минспорта.

В соревнованиях участвовали девять команд. В программу фестиваля вошли: балансборд, дартс, садху, дженга; игры на логику: «Найди пару», «Минное поле», «Черенки» и мастер-класс по роботехнике. На территории стадиона работала площадка санчасть-спасатели от МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева.

Первое место заняла команда «Лягушки», второе место — команда «Ути-Пути», третье место — команда «Черепахи».