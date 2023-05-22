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В Рязани прошел областной День здоровья и спорта, посвященный 100-летию Минспорта
Парад участников на стадионе ЦСК возглавил ветеран спорта Илья Крючков.

В субботу, 20 мая, на стадионе Центрального спортивного комплекса прошел областной День здоровья и спорта. Об этом сообщил региональный Минспорта.

Министерство РФ в 2023 году празднует 100-летие со дня образования госоргана управления в сфере физической культуры и спорта.

Парад участников на стадионе ЦСК возглавил ветеран спорта Илья Крючков. На мероприятии были замминистра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин и ректор РязГМУ Роман Калинин.

Участникам мероприятия вручили значки ГТО и грамоты за результаты в Спартакиаде.

В программу праздника вошли соревнования по мини-футболу, армспорту, настольному теннису, шашкам, пауэрлифтингу, дартсу, жонглированию мячом. Мастер-классы по северной ходьбе, воркауту, спортивному метанию ножа, спортивные конкурсы. Также работала площадка Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий.