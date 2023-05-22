В Рязани прошел областной День здоровья и спорта, посвященный 100-летию Минспорта

В субботу, 20 мая, на стадионе Центрального спортивного комплекса прошел областной День здоровья и спорта. Об этом сообщил региональный Минспорта.
Министерство РФ в 2023 году празднует 100-летие со дня образования госоргана управления в сфере физической культуры и спорта.
Парад участников на стадионе ЦСК возглавил ветеран спорта Илья Крючков. На мероприятии были замминистра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин и ректор РязГМУ Роман Калинин.
Участникам мероприятия вручили значки ГТО и грамоты за результаты в Спартакиаде.
В программу праздника вошли соревнования по мини-футболу, армспорту, настольному теннису, шашкам, пауэрлифтингу, дартсу, жонглированию мячом. Мастер-классы по северной ходьбе, воркауту, спортивному метанию ножа, спортивные конкурсы. Также работала площадка Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий.