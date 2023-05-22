В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Об этом сообщили « Известия ».

В распоряжении издания оказалось обращение, в котором авторы заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств.

«Благодаря четким действиям Правительства и ЦБ экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», — говорится в обращении.

Отмечается, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и позволит достигнуть технологического и промышленного прорыва, а также укрепить экономический суверенитет.