В РГАТУ открыли новую специализированную аудиторию

В 18 мая года в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева в рамках партнерского взаимодействия открыли специализированную аудиторию одного из крупнейших холдингов Рязанской области — «Русская Аграрная группа». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

На открытии аудитории присутствовали ректор университета Александр Шемякин, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов, генеральный директор агрохолдинга «Русская аграрная группа» Юрий Сандин, преподаватели и студенты вуза.

Ректор университета Шемякин поблагодарил руководство агрохолдинга за поддержку, которую оказывает компания высшему образованию региона и весомый вклад в практическую подготовку обучающихся.

«Убежден, для производственников крайне важно, кто придет на предприятия, кто продолжит то, что делает нынешнее поколение сотрудников. И то, что компания сделаласегодня — не благотворительность, это инвестиция в будущее», — сказал ректор РГАТУ.

В рамках программы партнерства аудиторию отремонтировали и оснастили современным оборудованием для организации эффективного учебного процессау студентов соответствующего профиля подготовки. Первыми комфортабельность и оснащенность новой аудитории оценили студенты технологического факультета и факультета ветеринарной медицины и биотехнологии.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов в своем выступлении отметил роль «Русской Аграрной группы» в экономическом развитии области.

«Сегодня в структуру холдинга входит 13 организаций сельскохозяйственного профиля. Это эффективно работающая компания, активно участвует в программе развития сельских территорий и, что очень важно, в строительстве жилья. Поэтомувы, молодые специалисты, имеетепрекрасную возможность выбора хорошей работы», — заявил Дмитрий Филиппов.

«С университетом нас связывает многолетнее сотрудничество. Выпускники и студенты вуза работают на предприятиях компании, проходят практику и стажировки, участвуют в различных проектах. Мы от души готовы помогать студентам и выпускникам, в том числе обеспечивать комфортные условия для обучения. И открытие новой аудитории тому подтверждение», — добавил генеральный директор агрохолдинга «Русская аграрная группа» Юрий Сандинотметил.

Новая специализированная аудитория должна стать площадкой, где специалисты холдинга будут делиться своим опытом, проводить открытые лекции, практические занятия и деловые игры, реализовывать проекты, которые позволят молодым специалистам сформировать компетенции для развития карьеры.