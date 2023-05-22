В Минцифры предложили ввести «налог на трафик» для зарубежных сервисов

В Минцифры предложили ввести «налог на трафик» для зарубежных сервисов. Об этом в понедельник, 22 мая, пишет «Коммерсантъ».

Предложение изложили в черновике «Стратегии развития отрасли связи», который подготовили Минцифры совместно с операторами связи. Ожидается, что мера в первую очередь затронет платформы, которые обрабатывают «большие потоки видео».

В публикации отметили, что под требования могут попасть российские онлайн-кинотеатры.

Однако эти меры не будут соблюдаться сервисами из специального реестра Роскомнадзора, в который входят VK, «Яндекс» и Rutube.

По мнению специалистов, инициатива направлена на получение отчислений с крупных зарубежных компаний, в их числе Google, включая YouTube и поисковик, а также мессенджер WhatsApp.