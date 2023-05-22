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В Екатеринбурге охранник убил мужчину, укравшего бутылку водки

В Екатеринбурге охранник убил мужчину, укравшего бутылку водки. Об этом в понедельник, 22 мая, пишет URA.ru.

По версии следствия, 41-летний мужчина пытался украсть бутылку водки из магазина. 21-летний охранник ударил его по голове. Мужчина упал на пол и снова ударился головой. Его госпитализировали.

По информации издания, после получения травмы мужчина пришел домой и потерял сознание. Соседка пострадавшего вызвала наряд полиции, после чего силовики обратились в «скорую помощь», которая доставила 41-летнего мужчину в больницу, где тот скончался.

Проводится проверка.