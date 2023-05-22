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Слушателя Университета МВД наградили за задержание грабителя супермаркета на Московском шоссе

Слушателя 5 курса Рязанского филиала Московского университета МВД России имени Кикотя наградили за задержание грабителя супермаркета на Московском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в марте этого года на Московском шоссе в Рязани. Мужчина набрал продукты питания и косметические средства и выбежал на улицу, не оплатив покупки. Продавцы пытались его догнать и требовали, чтобы мужчина оплатил товары. Крики сотрудников супермаркета услышал 22-летний младший лейтенант полиции Данила Малахаев. Полицейский остановил пробегающего мимо него грабителя, сообщил об этом в отдел полиции и удерживал его до приезда коллег.

Выяснилось, что задержанный — 30-летний рязанец, уже был ранее судим за кражу и грабеж.

На мужчину возбудили уголовное дело.