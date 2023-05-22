23-летнему рязанцу грозит десять лет колонии за хранение синтетических наркотиков

В Рязани задержали 23-летнего молодого человека за хранение синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На улице Затинной полицейские увидели мужчину который что-то искал на земле. Они подошли к нему и попросили объяснить, что он делает, но тот не смог внятно ответить. Правоохранители досмотрели молодого человека и обнаружили у него полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом.

Вскоре экспертиза установила, что в пакете находилось 2,71 грамма синтетического наркотика.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по части 2 статьи 228 УК РФ. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.