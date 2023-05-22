Рязанцам стала доступна ипотека без первого взноса под низкий процент

Для рязанцев стали доступны выгодные условия на покупку жилья в новостройке — ипотека без первого взноса от 5,7% на весь срок кредитования.

Для рязанцев стали доступны выгодные условия на покупку жилья в новостройке — ипотека без первого взноса от 5,7% на весь срок кредитования. Программу запустил один из ведущих застройщиков — «Стройпромсервис». Под условия попадают такие популярные программы, как Семейная ипотека и Господдержка 2020.

Более подробно ознакомиться с условиями программы и подать заявку на ипотеку можно в офисах застройщика. Улучшите квартирные условия, не дожидаясь роста цен, пока вы копите на первый взнос.

Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000.

Официальный сайт: stroy-proms.ru.

Telegram-канал: https://t.me/sps 62.

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