Россиянам предложили выдавать по миллиону рублей на новую машину

Россиянам предложили выдавать по миллиону рублей на новую машину. Воспользоваться сертификатом для покупки отечественного автомобиля смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка, пишут «Известия».

Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму фракция ЛДПР. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что подобная мера поддержки будет актуальна, особенно с учетом демографического спада в России. Продать приобретенную по сертификату машину можно будет только спустя пять лет, чтобы исключить мошеннические схемы.

«Сам по себе автомобиль очень нужен молодой семье, так как с его помощью можно возить ребенка в детский сад, больницу, в различные кружки и секции. Мы этот вопрос помогаем решить», — заявил Нилов.

Он добавил, что инициатива также станет поддержкой российского автопрома, в пользу которого будут делать выбор молодые семьи. В Минфине сообщили, что законопроект пока не поступал, он будет рассмотрен после получения в установленном порядке.