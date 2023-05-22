Подразделения ВСУ перешли из Бахмута на Купянское и Краснолиманское направления

Подразделения ВСУ перешли из Бахмута на Купянское и Краснолиманское направления. Об этом сообщает RT со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По словам военного, несколько батальонов направились в населенные пункты Кошаровка и Славянск.

Ранее сообщили о том, что военные силы Украины покинули Бахмут. В связи с этим Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и всех, кто воевал в этом городе. Однако вскоре Владимир Зеленский опроверг сдачу Бахмута.