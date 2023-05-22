Песков: ВСУ атакует Белгородскую область для отвлечения внимания от поражения в Бахмуте

Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинских военных в Белгородскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Сейчас российские войска «выдавливают» украинских солдат с российской территории.

«Сил и средств на месте достаточно», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь добавил, что ВСУ атакует Белгородскую область для отвлечения внимания от поражения на бахмутском направлении. Таким образом, по мнению Пескова, Украина хочет минимизировать «политический эффект» от потери города.