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Песков: предложение Миронова выдвинуть Путина на новый срок говорит о поддержке россиян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова о выдвижении Владимира Путина на второй срок. Об этом пишет Life.

Песков заявил, что такое желание подтверждает высокий уровень поддержки Путина среди граждан.

«Это, наверное, ещё один очень важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил нашего государства, и среди населения в целом. Уровень поддержки действительно высокий. Уровень консолидации вокруг президента высокий», — сказал он.

Ранее Миронов вместе с предложением поддержать Путина в случае его выдвижения на новый срок заявил, что во время военных действий «может быть и не до выборов».