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На Первомайском проспекте высадили тысячу петуний

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании высадили около тысячи разноцветных петуний и бархатцев на Первомайском проспекте города. Цветы появились более чем на 70 клумбах от остановки Дом художника до Вокзальной улицы. Растения будут радовать рязанцев и гостей города до октября, сообщает пресс-служба компании.

Помимо этой акции, Рязанская НПК проводит и другие экологические инициативы. Сотрудники компании участвуют в городских, областных и федеральных субботниках, озеленении города, а также оказывают поддержку Окскому биосферному заповеднику.

В 2023 году нефтяники высадили около 200 саженцев липы крупнолистной и тополя пирамидального в Кальном на улице Быстрецкой, микрорайоне Дашково-Песочня на улице Зубковой и в деревне Турлатово Рязанского района.

В рамках городского месячника по санитарной очистке работники РНПК убрались на улице Весенней. Они вывезли до 30 тонн мусора.

В рамках Всероссийского субботника «Зеленая весна — 2023» нефтяники провели субботник на территории, прилегающей к заводу. На покрасочные работы они израсходовали 120 кг белой фасадной краски, 25 кг синей и 20 кг черной. На городскую свалку вывезли более 30 кубических метров мусора.

Накануне Дня Победы работники НПК убрались на могилах красноармейцев, захороненных в районе нефтезавода.

Кроме того, при поддержке Рязанской НПК воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» поучаствовали в трех экспедициях по живописным местам Рязанской области. Они посетили Великое озеро в селе Криуши, сосновый лес в поселке Солотча и усадьбу в селе Старое Зимино. В каждом месте школьники изучали флору и фауну природных территорий, а также принимали участие в очистке исторических мест.