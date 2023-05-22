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В России предложили сократить расходы на маткапитал

Минфин предложил в 2024—2026 годах сократить оценку федерального трансферта, необходимого Социальному фонду на выплату материнского капитала. Об этом сообщает РБК.

Снижение трансферта может составить 356 млрд рублей или 17% относительно действующего закона о бюджете на 2024-2026 годы.

В документе Минфина указано, что прогнозные ассигнования будут сокращены:

  • в 2024 году — до 516,3 млрд рублей (-109,7 млрд руб.),
  • в 2025 году — до 561,5 млрд рублей (-132,7 млрд руб.),
  • в 2026 году — до 608,3 млрд рублей (-113,7 млрд руб. (относительно бюджетного прогноза)).

В Минтруде уточнили, что сейчас объем ассигнований на программу материнского капитала на 2024-2026 годы находится на стадии обсуждения. Итоговую оценку расходов определят при формировании проекта федерального бюджета.