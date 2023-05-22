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МегаФон обеспечил мобильным интернетом еще четыре населенных пункта Рязанской области

Покрытие LTE появилось также на дороге, которая связывает районные центры Сасово и Ермишь. Кроме того, улучшение качества связи заметили около 15 тысяч жителей города Кораблино и ряда деревень в Сасовском районе.

Оператор продолжает масштабный проект по модернизации базовых станций в Рязанской области. С начала года инженеры переоборудовали объекты связи в 66 населенных пунктах. В мае была расширена зона покрытия LTEв деревнях Кустаревка, Ивановские Выселки и Ключи Сасовского района, а также в городе Кораблино, где проживают около 12 тысяч человек.

В результате модернизации мобильный интернет появился на автомобильной дороге между двумя районными центрами Рязанщины: городом Сасовои поселком городского типа Ермишь. Этой дорогой активно пользуются не только местные дачники, но и гости из соседних Мордовии и Нижегородской области. Теперь, благодаря 4G, навигаторы у путешественников работают четко и без сбоев, а автомобилисты всегда остаются на связи с близкими. В близлежащих к поселку Ермишь населенных пунктах: Большое Ляхово, Торопово, Рюмино и Костино—также появился мобильный интернет от МегаФона. В общей сложности в мае этого года современные технологии пришли в жизнь еще около 400 жителей и сотен дачников, которые проводят лето на малой родине.

«При модернизации базовых станций мы используем диапазон частот 800 МГц. Он позволяет обеспечить максимально широкое покрытие стандарта 4G, что особенно важно для отдалённых населённых пунктов. Активных пользователей сети становится все больше — за год среднемесячный интернет-трафик наших абонентов вырос в полтора раза, а популярность мессенджеров увеличилась в шесть раз. Развивая сеть, мы ежемесячно предоставляем еще сотням рязанцев надежную связь и быстрый интернет», — говорит директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.