Mash опроверг атаку ВСУ на границе с Белгородской областью

Сообщения об обстреле Дроновки в Белгородской области и боях с украинской разведывательной группой — фейк, сообщает Mash. По информации издания сегодня на этой территории тихо.

Последняя атака около Дроновки была 20 мая. Тогда на село упало шесть снарядов. Пострадавших и разрушений не было.

Кроме того, губернатор Вячеслав Гладков опроверг опубликованную в медиа информацию об убитом мирном жителе в ходе обстрела Грайвороновского района. Чиновник отметил, что раненных тоже нет.

Гладков добавил, что в интернете распространили также новость об эвакуации жителей Шебекинсокго округа, которая не соответствует действительности.

Ранее сообщалось о боях на границе с Белгородской областью.