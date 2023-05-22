Команда Рязанского приборного завода победила в полуфинале конкурса «Кибердром»

Сборная Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) успешно приняла участие в полуфинале конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» и вышла в финал.

Соревнования проводились в удаленном формате на базе ООО «Геоскан» в Санкт-Петербурге.

Команда «Крылья Рязани» состоит из восьми человек: молодые сотрудники предприятия, студенты и школьники, родители которых работают на предприятии.

Полуфинал проходил в два этапа. На первом этапе под названием «Авиапатруль» участники показали свои знания и умения по решению мониторинговых задач. Задание состояло в программировании беспилотных авиационных систем для обнаружения мест пожаров, имитируемых включением нагревательных элементов, и робототехнических средств для их тушения.

Второй этап с названием «Логистика» заключался в выполнении транспортно-логистических задач. В этой части конкурсанты написали программы для автономного полета беспилотника с целью захвата груза и доставки в пункт назначения, а также запрограммировали робототехнические средства для перевозки грузов из логистических центров в пункты назначения.

«Несмотря на серьезную конкуренцию, наши ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки, умение слаженно работать в команде. Похвально, что молодежь интересуется современными технологиями, открывающими огромные перспективы. Подобные проекты — отличная возможность получить уникальный опыт и показать себя. Поздравляю с заслуженной победой и выходом в следующий этап соревнований. Сильнейшие эмоции и напряжение полуфинала позади, но впереди — финал. Реализуйте все, на что вы способны, опирайтесь на полученные знания и умения, навыки и работоспособность. Победы вам в финале конкурса», — пожелал участникам генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

В общей турнирной таблице сборная АО «ГРПЗ» набрала наибольшее количество баллов в полуфинале конкурса и стала абсолютным лидером среди остальных 45 команд из разных регионов России. «Крылья Рязани» вышли в финал состязаний, которые состоятся в октябре 2023 года в Геленджике.

Конкурс проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Его задача — стимулировать научно-техническое творчество, мотивировать современную молодежь к обучению по высокотехнологичным инженерным направлениям для обеспечения крупных российских предприятий компетентными кадрами. Стратегическая цель проекта — создание системы опережающей подготовки и переподготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности.