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Дума Пителинского района отправила в отставку главу администрации Андрея Гаврилова
Гаврилова сняли с должности из-за истечения срока полномочий по контракту.

В пятницу, 19 мая, на заседании думы Пителинского района депутаты прекратили полномочия главы администрации Андрея Гаврилова. Об этом сообщили на официальной странице района «ВКонтакте».

Отмечается, что Гаврилова сняли с должности из-за истечения срока полномочий по контракту. На заседании также рассмотрели порядок проведения конкурса на должность главы администрации муниципального образования.

Андрей Гаврилов был главой администрации Пителинского района с 24 мая 2018 года.

Фото с личной страницы Андрея Гаврилова.