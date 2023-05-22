Дума Пителинского района отправила в отставку главу администрации Андрея Гаврилова
Гаврилова сняли с должности из-за истечения срока полномочий по контракту.
В пятницу, 19 мая, на заседании думы Пителинского района депутаты прекратили полномочия главы администрации Андрея Гаврилова. Об этом сообщили на официальной странице района «ВКонтакте».
Отмечается, что Гаврилова сняли с должности из-за истечения срока полномочий по контракту. На заседании также рассмотрели порядок проведения конкурса на должность главы администрации муниципального образования.
Андрей Гаврилов был главой администрации Пителинского района с 24 мая 2018 года.
Фото с личной страницы Андрея Гаврилова.