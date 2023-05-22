Белгородский губернатор сообщил о пострадавших при обстреле в Грайвороне

Двое мужчин и одна женщина пострадали при обстреле в Грайвороне. Об этом 22 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, снаряды также попали в здание местной администрации и в три частных дома, которые воспламенились.

В селе Замостье детсад загорелся после обстрела детсада, пострадала женщина. Двое жителей села Глотово получили минно-взрывные ранения в результате обстрела украинской армии. Женщина находится в реанимации, мужчина — в состоянии средней тяжести.