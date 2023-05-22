53-летний житель Рязанской области убил своего приятеля во время распития алкоголя

В Рязанской области 53-летнего жителя обвиняют в убийстве. Об этом сообщает следственный комитет.

14 февраля 2023 года в поселке Сотницыно Сасовского района двое знакомых распивали алкоголь. В один момент между ними возник конфликт. Гость начал избивать хозяина дома, а в ответ получил несколько ножевых ранений в область груди. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

В отношении хозяина дома возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Ему лишение свободы от 6 до 15 лет.