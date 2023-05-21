Зеленский сравнил Артемовск с Хиросимой

Такое сравнение он сделал в ответ на вопрос японского журналиста о том, не лучше было бы провести мирные переговоры с Россией.

На полях саммита G7 в Японии Владимир Зеленский сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму и Артемовском. Такое сравнение он сделал в ответ на вопрос японского журналиста о том, не лучше было бы провести мирные переговоры с Россией.

«То, что произошло в Хиросиме и те разрушения, которые у нас… Скажу откровенно, скажу открыто — фото разрушений Хиросимы напоминают мне Артемовск», — сказал Зеленский.

Напомним, в субботу глава ЧВК «Вагнер» Владимир Пригожин объявил об установлении контроля над Артемовском. Президент Украины сначала подтвердил, но потом опроверг факт сдачи Артемовска.