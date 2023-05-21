В Рязани преподавательница ударила ученика за то, что он ее обматерил
Судя по видео — мальчик отвлекался на уроках, а после сделанного замечания начал огрызаться.
В Рязани преподавательница ударила ученика за то, что он ее обматерил. Об этом в воскресенье, 21 мая, пишет Telegram-канал «Плохие новости».
Судя по видео — мальчик отвлекался на уроках, а после сделанного замечания начал огрызаться. Педагог не выдержала и дала несколько подзатыльников ребенку, а потом выгнала его из класса.
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