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В Подмосковье мальчик заживо сгорел в сарае, где его заперли друзья

В подмосковном Раменском мальчик заживо сгорел в сарае, где его заперли друзья. Как сообщили в следкоме, трагедия случилась в пятницу, 19 мая.

Дети поссорились и решили запереть 12-летнего друга в хозяйственной постройке. Они закрыли дверь на засов и заколотили ее гвоздями.

Потом сарай загорелся — по предварительным данным экспертов, огонь вспыхнул внутри помещения. Самостоятельно дети не смогли открыть дверь и обратились за помощью к прохожим. Но когда на место прибыли экстренные службы, внутри они нашли лишь тело погибшего ребенка.

На место трагедии люди несут игрушки, фотографии и цветы.

Расследование продолжается. Его ход и результаты поставлены на контроль в аппарате ГСУ СК России по Московской области.