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В Дядькове мужчина ходит с ножом по улице и нападает на людей
Местная жительница сообщила, что за три дня один и тот же молодой человек напал на нескольких жителей села.

В Дядькове мужчина ходит с ножом по улице и нападает на людей. Об этом сообщила местная жительница в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Женщина сообщила, что за три дня один и тот же молодой человек напал на несколько местных жителей.

«По селу Дядьково ходит неадекватный молодой человек (возможно наркоман) и терроризирует местных жителей. За три дня он зашел к местной жительнице и избил ее (ей пришлось наносить швы), на остановке он пытался задушить парня, благо он вырвался, шестилетнего мальчика ударил, к другой женщине зашел домой и издевался над ней, на Грачах он женщине в глаз всадил отвертку», — сообщил автора поста.

Она отметила, что на мужчину написали заявление в полицию, но сотрудники приезжают, забирают его в отдел и отпускают на следующий день.

«По улице он ходит с ножом, с гаечным ключом. В полицию звонили, но они сказали что ничем помочь не могут, обращайтесь в администрацию села Дядьково. Мы боимся за своих детей, близких, родных», — рассказала местная жительница.