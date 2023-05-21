В Дашково-Песочне девушка помогла перейти дорогу утке с утятами

На кадрах прохожая помогла утке преодолеть железное ограждение в середине проезжей части.

В Дашково-Песочне девушка помогла перейти дорогу утке с утятами. Видео опубликовали в соцсетях RZN Life.

«Проснулась, смотрю в окно, а тут девушка помогает утке и её утятам перейти дорогу по улице Новоселов, мир не без добрых людей, от увиденного утро стало добрее», — говорится в пояснении к ролику.

На кадрах видно, что утята пролезли через забор, а утку прохожая перебросила сверху ограды. Утиная семья благополучно перешла вторую часть дороги.