В центре Рязани столкнулись две иномарки

Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Праволыбедской.

В центре Рязани столкнулись две иномарки. Об этом в воскресенье, 21 мая, пишет Telegram-канал «аТипичная Рязань».

Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Праволыбедской. По предварительной информации, водитель Renault не уступил дорогу Mercedes при повороте налево.

«Водитель Рено так ударился головой, что чуть не прошиб лобовое стекло», — пишет автор поста.

На месте работают экстренные службы. Официальная информация уточняется.