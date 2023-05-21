В центре Рязани столкнулись две иномарки
Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Праволыбедской.
В центре Рязани столкнулись две иномарки. Об этом в воскресенье, 21 мая, пишет Telegram-канал «аТипичная Рязань».
Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Праволыбедской. По предварительной информации, водитель Renault не уступил дорогу Mercedes при повороте налево.
«Водитель Рено так ударился головой, что чуть не прошиб лобовое стекло», — пишет автор поста.
На месте работают экстренные службы. Официальная информация уточняется.