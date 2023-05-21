Прокуратура проверит информацию об обрушении потолка в рязанской школе № 21
Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Прокуратура проверит информацию об обрушении потолка в рязанской школе № 21. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Во время проверки оценят действия должностных лиц учреждения, органов местного самоуправления, а также контролирующих органов на предмет соблюдения прав детей на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях.
Напомним, сегодня утром в школе № 21 на четвертом этаже обрушился потолок.