Пригожин: ни одного украинского военного в Артемовске не осталось

«Город взят полностью по всем его юридическим границам, до последнего сантиметра», — рассказал Пригожин.

В Артемовске не осталось ни одного украинского военного. Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем Telegram-канале.

«В Артемовске нет ни одного украинского военного, потому что мы перестали брать пленных. Город взят полностью по всем его юридическим границам, до последнего сантиметра», — рассказал Пригожин.

Он отметил, что в городе лежит огромное количество трупов солдат ВСУ.

Пригожин также прокомментировал слова Зеленского о том, что войска РФ не захватили Артемовск.

«Владимир Александрович лукавит, либо не в курсе, что происходит на земле», — сказал глава ЧВК «Вагнер».