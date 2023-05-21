Пригожин: ни одного украинского военного в Артемовске не осталось
«Город взят полностью по всем его юридическим границам, до последнего сантиметра», — рассказал Пригожин.
В Артемовске не осталось ни одного украинского военного. Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем Telegram-канале.
«В Артемовске нет ни одного украинского военного, потому что мы перестали брать пленных. Город взят полностью по всем его юридическим границам, до последнего сантиметра», — рассказал Пригожин.
Он отметил, что в городе лежит огромное количество трупов солдат ВСУ.
Пригожин также прокомментировал слова Зеленского о том, что войска РФ не захватили Артемовск.
«Владимир Александрович лукавит, либо не в курсе, что происходит на земле», — сказал глава ЧВК «Вагнер».