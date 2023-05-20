В Рязанской области изменится расписание некоторых поездов

Расписание некоторых электричек Казанского направления МЖД в Московской и Рязанской областях изменится во второй половине мая из-за ремонтно-путевых работ на участке Шиферная — Пески. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Расписание некоторых электричек Казанского направления МЖД в Московской и Рязанской областях изменится во второй половине мая из-за ремонтно-путевых работ на участке Шиферная — Пески. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Технологические «окна» запланированы 22, 23 мая с 06:00 до 16:00, с 06:25 24 мая до 14:25 26 мая, 29 и 30 мая с 06:25 до 14:25.

Это отразится на графике движения поездов, курсирующих на участках: Москва — Раменское — Ипподром — Виноградово — 88 км — Голутвин, Москва — Куровская — Шатура — Черусти, Рязань-1 — Дивово — Голутвин, Рязань-1 — Ясаково, Рязань-1 — Сасово, Рязань-1 — Узуново. В эти дни ряд поездов выведут из расписания, часть проследует по укороченному маршруту. У некоторых поездов изменится время прибытия и отправления, а также количество остановок на маршруте.

Пассажиров просят внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Актуальную информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».