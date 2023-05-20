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В Приморском крае четыре человека погибли в ДТП на мокрой дороге
В Приморском крае четыре человека погибли в аварии на мокрой дороге в районе села Новоникольск. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

В Приморском крае четыре человека погибли в аварии на мокрой дороге в районе села Новоникольск. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camri, которая двигалась со стороны села Новоникольск в направлении села Степное. Водитель Kia и два пассажира погибли на месте. Также от травм скончался 55-летний водитель Toyota Camri.

ДТП произошло в утреннее время суток, на мокрой дороге. Сотрудники Госавтоинспекции Приморского края устанавливают обстоятельства аварии.