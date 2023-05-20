В Москве возле многоэтажки нашли изрезанное тело мужчины

В Москве около жилого дома на улице Удальцова обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В Москве около жилого дома на улице Удальцова обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом лежал нож. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Предварительный осмотр записи камер видеонаблюдения показал, что травмы мужчина причинил себе сам.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

Возбуждено уголовное дело. Прокуроры продолжают работу на месте происшествия.