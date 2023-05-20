В Москве грузовик снес легковушку, из которой выходил пассажир

На юго-востоке Москвы грузовик врезался в легковушку, из которой за секунду до столкновения вышел пассажир. В результате аварии легковой автомобиль загорелся.

На юго-востоке Москвы грузовик врезался в легковушку, из которой за секунду до столкновения вышел пассажир. В результате аварии легковой автомобиль загорелся. Видео опубликовано в Telegram-канале столичного дептранса в субботу, 20 мая.

Машины столкнулись на Северо-Восточной хорде, напротив улицы Хлобыстова. Легковушка стояла на обочине. По данным пресс-службы МВД, пострадал один человек. Пассажир успел выйти из салона за секунду до аварии.

На месте работают оперативные службы города.

Движение в сторону центра затруднено и осуществляется по одной полосе из трех.