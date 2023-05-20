В Москве электричка насмерть сбила двух подростков

В Москве вблизи станции Щербинка две несовершеннолетние девушки попали под колеса электрички. Обе погибли. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В Москве вблизи станции Щербинка две несовершеннолетние девушки попали под колеса электрички. Обе погибли. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным установлено, что в пятницу, 19 мая, примерно в 19:57 вблизи станции Щербинка поезд № 6369 Царицыно — Львовская насмерть сбил двух несовершеннолетних. Следователь осмотрел место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.

Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего, также изучат условия проживания и обучения подростков.