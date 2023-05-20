В Клепиковском районе легковушка сбила лося

Женщина-водитель легкового автомобиля сбила лося в Клепиковском районе. ДТП произошло в субботу, 20 мая. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на очевидца.

Женщина-водитель легкового автомобиля сбила лося в Клепиковском районе. ДТП произошло в субботу, 20 мая. Об этом сообщает « МК в Рязани » со ссылкой на очевидца.

По его словам, происшествие случилось около 13:30. В результате ДТП машина получила серьезные повреждения передней части.

Также сообщается, что животное выжило и убежало сразу после наезда.