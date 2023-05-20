В Белгородской области мужчина подорвался на мине по пути на рыбалку

Житель Белгородской области наступил на мину, когда шел на рыбалку в Краснояружском районе. Мужчина лишился ноги. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Житель Белгородской области наступил на мину, когда шел на рыбалку в Краснояружском районе. Мужчина лишился ноги. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"С его слов, из оперативной справки, он объясняет, что пошел ночью на рыбалку. 300 метров до границы. Не буду комментировать. Жалко человека. Доставлен в областную больницу. Врачи делают все необходимое. Будем помогать", — написал Гладков.

Он добавил, что людям в приграничных, прифронтовых районах необходимо соблюдать «крайнюю осторожность», особенно говорить об этом ежедневно с детьми.