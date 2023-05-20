В 2023 году по контракту стали служить около 400 рязанцев

В Рязанской области с начала года около 400 человек заключили контракт на службу в армии. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту майор Дмитрий Зайцев.

В Рязанской области с начала года около 400 человек заключили контракт на службу в армии. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту майор Дмитрий Зайцев. Интервью опубликовали «Рязанские ведомости».

«Хотел бы отметить значительный рост заинтересованности среди граждан в поступлении на военную службу по контракту. В этом году мы отобрали уже около 400 человек. Это в два раза больше, чем в тот же период прошлого года. В настоящее время все заключившие контракт граждане достойно проходят военную службу в воинских частях различных видов и родов Вооруженных сил РФ», — рассказал Зайцев. Он добавил, что рязанцы заключают контракт по нескольким мотивам, среди которых — выполнение воинского долга и принесение пользы своей стране.

По его словам, немаловажным остается и материальное стимулирование военных. Для них предусмотрены федеральные и региональные гарантии и льготы. Для участников СВО довольствие начинается от 204 тысяч рублей в месяц, также недавно указом президента принято решение о единовременной разовой выплате военнослужащим, которые заключили контракт на срок от одного года и более.

«Мы занимаемся комплектованием войск на всей территории нашей страны. В связи с непростой военно-политической обстановкой примерно 80% всех приходящих к нам людей изъявляют желание проходить службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции», — отметил Зайцев.

Желающие служить по контракту должны лично обратиться в пункт отбора либо в военный комиссариат по месту жительства. Также можно позвонить по телефонам 25-96-99 и 25-36-29, подать заявку онлайн через официальный сайт Минобороны в разделе «Личный кабинет гражданина». Заявление подается и через раздел «Стать добровольцем и контрактником» единого портала госуслуг.