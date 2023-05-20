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Участок по левой стороне Северной окружной планируют открыть в июле
На левой стороне Северной окружной, от гипермаркета «Лента» до поворота на 5-й район Борок, приступили к укладке нижнего слоя асфальта на расширяемом участке дороги. Открыть движение по ремонтируемому участку планируется уже в июле.

На левой стороне Северной окружной, от гипермаркета «Лента» до поворота на 5-й район Борок, приступили к укладке нижнего слоя асфальта на расширяемом участке дороги.

Открыть движение по ремонтируемому участку планируется уже в июле. Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов в соцсети «ВКонтакте».

"Работы стартовали с опережением графика — изначально их планировали начать во второй половине июня. Благодаря этому открыть движение на данном участке Северной окружной дороги также получится раньше — рассчитываем, что это произойдет уже в начале июля. Третий, финишный слой асфальта, будет укладываться в двух направлениях уже без существенных ограничений для водителей", — говорится в сообщении.