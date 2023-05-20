Теплоход из Нижнего Новгорода не поплыл дальше Касимова из-за риска сесть на мель

Теплоход «Александр Грин», который прибыл в Касимов в пятницу, 19 мая, не продолжил рейс. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Касимов».

Теплоход «Александр Грин», который прибыл в Касимов в пятницу, 19 мая, не продолжил рейс. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Касимов».

«Шел к нам из Нижнего Новгорода, а завтра должен был отправиться дальше. Однако наш город стал крайней точкой путешествия. Из-за риска сесть на мель командование приняло решение развернуть теплоход и поплыть обратно», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за сухой погоды вода в реке стремительно убывает и ее уровень приближается к летнему.