Пьяный житель Читы убил сожительницу ножницами

Жителя Читы обвиняют в убийстве сожительницы, которое произошло 15 мая в микрорайоне Молодежный. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Жителя Читы обвиняют в убийстве сожительницы, которое произошло 15 мая в микрорайоне Молодежный. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей, схватил ножницы и ударил женщину в грудь. От полученной травмы она скончалась на месте.

Злоумышленника задержали, в ходе допроса он признался в содеянном и подробно рассказал следователям об обстоятельствах преступления.

Заведено уголовное дело. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Чите 31-летний мужчина зарезал свою бывшую девушку на пороге подъезда, после чего покончил с собой.