Окский заповедник сообщил об отмене экскурсий в зубровый питомник на три дня

Окский заповедник отменил экскурсии в зубровый питомник с 20 по 22 мая. Объявление администрации размещено в официальной группе заповедника «Вконтакте».

Окский заповедник отменил экскурсии в зубровый питомник с 20 по 22 мая. Объявление администрации размещено в официальной группе заповедника «Вконтакте».

"В связи с непредвиденными обстоятельствами во время ремонта ЛЭП экскурсии на Зубровый питомник 20-22 мая проводиться не будут", — говорится в сообщении.

Напомним, из-за ремонта линий электропередачи Музей природы Окского заповедника закроют для посещения с 21 мая до 10 июня.