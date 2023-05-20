Двое рязанцев стали победителями третьего сезона туристического конкурса «Мастера гостеприимства»

23 мастера из 17 регионов страны стали победителями третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Александр Поконин и Ксения Воробьева из Рязанской области победили в направлении «Менеджеры индустрии гостеприимства».

23 мастера из 17 регионов страны стали победителями третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Александр Поконин и Ксения Воробьева из Рязанской области победили в направлении «Менеджеры индустрии гостеприимства». Финал прошел в рамках Форума гостеприимства России в Перми, сообщили в АНО «Россия — страна возможностей».

На гранд-финал третьего сезона в Пермь приехал 121 мастер из 42 регионов России — финалисты направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Стартапы и прорывные идеи в туризме». Они решали кейсы от наставников, разрабатывали предложения по развитию туристического потенциала Пермского края, презентовали стартап-идеи.

По итогам испытаний в число победителей вошли Александр Поконин, руководитель отдела корпоративных продаж санатория «Старица», и Ксения Воробьева, руководитель службы приема и размещения Парк-Отеля «Фестиваль».

Александр Поконин начал карьерный путь в 2015 году менеджером отдела продаж одного из туристических комплексов Рязанской области. Он отмечен несколькими благодарственными письмами.

Путь Ксении в индустрии гостеприимства начался в 2019 году. На данный момент она является одним из самых молодых руководителей подразделения в своем регионе.

Победители третьего сезона конкурса станут частью кадрового туристического потенциала страны, получат гранты на профессиональное развитие, поддержку своих идей, получат в наставники лидеров индустрии гостеприимства.