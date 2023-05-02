Жители дома в Кальном второй раз обратились к Владимиру Путину

Жители дома № 15 корпуса 2 на Касимовском шоссе второй раз обратились к президенту РФ Владимиру Путину по поводу произвола управляющей компании «РязаньКомфортСервис». Соответствующее видео они прислали в редакцию РЗН. инфо.

По словам жителей дома, после поручения руководителя СК России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» и в качестве свидетелей были допрошены несколько собственников дома.

«Через пять дней заместитель прокурора Советского района признал возбуждение уголовного дела незаконным. Основанием послужил тот факт, что должностное преступление было возбуждено в отношении неустановленного лица. В последующем незаконность возбуждения уголовного дела была подтверждена должностными лицами прокуратуры Рязанской области», — сообщили рязанцы.

Жители дома предполагают, что между Госжилинспекцией и управляющей компанией «РязаньКомфортСервис» имеется коррупционная составляющая при бездействии органов прокуратуры.

Рязанцы повторно попросили президента направить в город специалистов из прокуратуры, полиции и следственного комитета, чтобы провести независимую проверку.

Напомним, жители обращались к президенту России Владимиру Путину и губернатору Рязанской области Павлу Малкову. На обращение отреагировали в Госжилинспекции. Позже Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.